중랑구, 골목 상권 축제…‘겸재한신길 다 같이 놀장’ 개최

골목상권과 함께하는 가을 축제
플리마켓·체험·공연·이벤트 풍성
서울 중랑구는 오는 27일 겸재한신길 골목형상점가와 한신공원에서 ‘겸재한신길 다 같이 놀장(場)’ 축제를 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 지난해 10월 ‘골목형상점가’로 지정된 겸재한신길 골목형상점가(겸재로3길 일대)를 널리 알리고, 활성화를 위해 마련된 첫 번째 축제다. 지역 상인과 주민이 함께 기획하고 참여하는 주민 주도형 축제로 마련됐다.
행사는 오후 12시부터 6시까지다. 중랑구 소상공인 9개 팀이 참여해 수공예품, 잡화 등 다양한 상품을 선보이는 벼룩시장(플리마켓)이 운영되며, 골목 곳곳에는 무료 체험 부스도 설치된다.
오후 2시부터는 ‘중랑 아티스트’ 4개 팀이 참여하는 버스킹 공연과 레크리에이션이 열린다. 또한 스탬프 투어에 참여해, 이를 모으면 겸재한신길 상점가 할인권 및 굿즈를 증정받을 수 있다.
류경기 중랑구청장은 “이번 축제가 겸재한신길 골목형상점가를 지역주민들에게 널리 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 경제에 활력을 불어넣고 골목형상점가 상권 활성화를 위하여 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지