전남지역, 이상고온에 깨씨무늬병 확산

전체 벼 재배면적의 7.2％ 수준인 1만㏊ 피해 예상

이미지 확대 김영록 전남지사가 26일 벼 깨씨무늬병 피해 현장인 보성군 미력면 일원을 방문해 피해현장을 둘러보고 있다.

올여름 무더위와 이상 고온이 지속되면서 전남 농경지에 깨씨무늬병이 확산하고 있다.26일 전남도에 따르면 벼 이삭패기 후 평년보다 기온이 1.9∼3.5도 올라가는 이상 고온 현상이 이어지면서 깨씨무늬병 피해가 확산되고 있다.피해 면적은 전체 벼 재배면적의 7.2％ 수준인 1만㏊에 달하는 것으로 평년 동기 대비 2.3배가 증가한 것으로 나타났다.깨씨무늬병은 주로 사질 토양 논과 오래된 논에서 이삭이 형성되는 시기부터 양분 결핍으로 발생한다.올해는 이상고온에 일조량 증가로 인해 토양 양분이 조기에 소모되고 뿌리 활력 저하로 양분 흡수 기능이 떨어져 병이 확산한 것으로 분석되고 있다.깨씨무늬병은 쌀 수량과 품질 저하로 이어져 농가 소득에 피해을 줄 수 있다.이날 피해 현장을 찾은 김영록 전남지사는 “매년 기상재해로 농가의 시름이 커지고 있다”며 “도 차원에서 방제 지원과 신속한 현장 기술지원을 추진해 농가 피해 최소화에 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자