완도군 장보고 상단, 해외시장 개척 속도

국제박람회와 수출 상담회 등 해외 판촉 행사 나서

이미지 확대 완도군이 지난 4월 미국 뉴욕에서 '완도 특산품 수출 상담회'를 개최하고 있다.

전남 완도군이 ‘해상 무역왕’ 장보고 대사의 도전·개척 정신을 이어받아 해외시장을 개척을 위한 ‘장보고 상단’을 꾸렸다.26일 완도군에 따르면 완도지역 28개 수출업체들은 올해 초 특산품 수출을 통해 지역 경제를 활성화하기 위해 ‘완도군 장보고 상단’을 출범했다.이 장보고 상단은 다음달 미국 LA 한인 축제 참가해 완도 특산물을 홍보하고 LA 홈쇼핑 월드와 캐나다 밴쿠버 T&T 슈퍼마켓 등에서 판촉 행사를 추진할 예정이다.또 네덜란드 로테르담과 불가리아 소피아, 중국 상해 등에서 판촉 행사를 벌이고 ‘2025 한국 비즈니스 엑스포’와 ‘부산 국제 수산 엑스포’ 등에 참가해 완도 특산품의 글로벌 인지도를 높일 계획이다.이에 앞서 장보고 상단은 지난 3월 베트남과 라오스에서 완도 수산물의 맛과 우수성을 홍보하고 4월에는 뉴욕 수출 상담회에서 총 14건, 1860만 불 규모의 수출 협약을 체결했다.완도군 관계자는 “완도군 장보고 상단의 활발한 시장 개척 활동이 완도 수산물의 세계화에 크게 이바지하고 있다”며 “앞으로도 다양한 판촉 활동과 홍보 마케팅을 통해 신규 해외시장 개척에 힘쓰겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자