국립순천대학교, ‘제3기 발전후원회와 대학 보직자 간담회’ 개최···강문식 위원장, 박성현 부위원장 등 참석

대학 통합 추진 현황·지역 협력 강화 발전 전략 공유

이미지 확대 국립순천대학교가 26일 교내 70주년기념관 초석홀에서 강문식 위원장과 박성현 부위원장 등 제3기 국립순천대학교 발전후원회 위원들과 간담회를 개최했다.

국립순천대학교가 26일 교내 70주년기념관 초석홀에서 ‘제3기 국립순천대학교 발전후원회’ 위원과 대학 보직자가 함께하는 간담회를 개최했다.이날 간담회에는 이병운 총장과 문승태 대외협력부총장을 비롯한 대학 주요 보직자가 참석했다. 발전후원회에서는 강문식 위원장과 박성현 부위원장 등 다수의 위원이 함께해 대학과 지역사회 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.간담회에서는 ▲국립순천대·국립목포대 대학통합 추진 현황 ▲대학 경쟁력 강화를 위한 전략 ▲지역 연계·협력 강화 방안이 주요 의제로 다뤄졌다.참석자들은 대학 통합이 가져올 시너지 효과와 지역 인재 육성을 위한 새로운 기회에 주목하면서 대학의 혁신과 지속 가능한 발전을 위해 발전후원회의 역할을 더욱 확대하기로 뜻을 모았다.강문식(파루 회장) 발전후원회 위원장은 “이병운 총장님 취임 후 대학 구성원이 한마음으로 글로컬대학30·RISE사업 등 재정지원사업을 수주하며 지역 발전에 기여해 주신 데 감사드린다”고 노고를 치하했다. 이어 “대학 통합과 미래 발전 전략은 지역과 대학 모두에게 새로운 도약의 발판이 될 것이다”며 “발전후원회도 든든한 동반자로서 힘을 보태겠다”고 격려했다.이에 이병운 총장은 “발전후원회 위원님들의 지속적인 협력과 든든한 울타리 역할에 항상 감사드린다”며 “대학이 지역사회와 함께 성장하며 국가적 책무를 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.한편 국립순천대는 이번 간담회를 계기로 발전후원회와의 협력 체계를 더욱 공고히 하고, 지역사회와 상생하며 지역을 대표하는 국립대학으로서의 위상을 높여갈 계획이다.순천 최종필 기자