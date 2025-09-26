신민호 전남도의원, 순천성신원으로부터 ‘감사패’ 받아

이미지 확대 신민호(오른쪽) 전남도의원이 15년 동안 따뜻한 나눔을 편 공로로 ‘순천성신원’으로부터 감사패를 받았다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15년 이어온 나눔과 동행에 감사의 뜻 전해전남도의회 신민호(더불어민주당·순천6) 의원이 지난 24일 ‘순천성신원’으로부터 감사패를 받았다.순천성신원은 1948년에 설립돼 70년 넘게 보호가 필요한 아동들의 따뜻한 울타리 역할을 해온 지역대표 아동보호 복지시설이다.이번 감사패는 15년 동안 꾸준히 따뜻한 마음을 전해온 신 의원의 나눔과 동행에 대한 고마움을 담은 것으로 지역사회에 깊은 울림을 주고 있다.신 의원은 “아이들을 위해 헌신하는 시설 관계자분들의 노고에 늘 고마운 마음을 가지고 있다”며 “앞으로도 아동복지 현장을 세심히 살피고, 아이들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자