신민호 전남도의원, 순천성신원으로부터 ‘감사패’ 받아

15년 이어온 나눔과 동행에 감사의 뜻 전해
전남도의회 신민호(더불어민주당·순천6) 의원이 지난 24일 ‘순천성신원’으로부터 감사패를 받았다.
순천성신원은 1948년에 설립돼 70년 넘게 보호가 필요한 아동들의 따뜻한 울타리 역할을 해온 지역대표 아동보호 복지시설이다.
이번 감사패는 15년 동안 꾸준히 따뜻한 마음을 전해온 신 의원의 나눔과 동행에 대한 고마움을 담은 것으로 지역사회에 깊은 울림을 주고 있다.
신 의원은 “아이들을 위해 헌신하는 시설 관계자분들의 노고에 늘 고마운 마음을 가지고 있다”며 “앞으로도 아동복지 현장을 세심히 살피고, 아이들이 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.
순천 최종필 기자
