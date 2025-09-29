세종 스마트 국가산단 본격화…내달 1조 4800억 규모 보상

연서면 와촌리·부동리 1685필지 대상

이미지 확대 세종 스마트 국가산업단지 조감도. 세종시 제공

세종 스마트 국가산업단지 조성 공사가 본격화된다.29일 세종시에 따르면 공동 사업시행자인 한국토지주택공사와 세종 도시교통공사가 토지 소유자들에게 손실보상 협의 요청서를 발송했다. 국가산단 보상 지급 절차의 첫 단계로, 보상금은 추석 연휴 이후 계약 체결 및 등기 이전 등을 거쳐 지급할 예정이다. 지급 대상 토지는 총 1685필지(약 250만㎡)로 지장물 포함 약 1조 4800억원 규모다. 보상 신청은 한국토지주택공사가 와촌리를, 세종 도시교통공사가 부동리 지역 보상계약을 전담한다.세종 스마트 국가산단은 연서면 와촌리·부동리 일원 275만 3229㎡ 부지에 조성되는 대규모 지역개발사업으로 내년 하반기 착공해 2031년 12월 준공 예정이다. 첨단 제조업과 연구개발(R&D) 시설 중심 미래 전략산업 거점으로, 산단 인근에는 세종∼포천 고속도로와 세종∼청주 고속도로가 개설돼 광역 교통 접근성을 확보했고 산단 내에 3000세대 규모의 공동주택 등이 들어설 예정이다.시는 편입지역 주민의 불이익을 최소화하기 위해 보상협의회를 구성해 지원에 나섰다. 보상금 지급이 이뤄짐에 따라 지역 내 소비 확대와 투자 증가로 이어져 지역 상권과 부동산 시장의 활성화를 기대하고 있다.최민호 세종시장은 “스마트 국가산업단지는 지역의 자립 기반을 다지는 핵심 사업”이라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 사업의 적기 준공과 앵커기업 유치 등을 총력 지원하겠다”고 밝혔다.세종 박승기 기자