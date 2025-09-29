동대문구, 상반기 재정집행 우수 지자체 선정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 행정안전부가 실시한 ‘2025년 상반기 재정집행 평가’에서 우수 지자체로 선정됐다고 29일 밝혔다.행정안전부는 민생경제 회복을 위해 전국 243개 지자체를 대상으로 상반기 집행실적을 평가했다. 동대문구는 재정집행 대상 금액 대비 60.1%의 집행률을 달성해 지난해 같은 기간(47.9%)보다 12.2%포인트 상승했다.구는 신속집행을 위해 계약 선금 지급 특례를 적극적으로 활용하고, 집행률이 저조한 사업은 원인을 분석해 상반기 내 조기 추진하는 등 예산이 주민 생활 안정과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 힘썼다고 설명했다. 특히 이필형 구청장은 신속집행을 거듭 강조하고 매달 주요 회의에서 집행 실적을 점검하며 부서를 독려해 전 부서가 집행률 제고에 적극 나선 결과, 이러한 성과를 거둘 수 있었다는 게 구의 설명이다.이번 평가로 동대문구는 행안부로부터 특별교부세 4000만원을 확보했다. 이 구청장은 “하반기에도 적극적이고 투명한 예산 집행을 통해 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.안석 기자