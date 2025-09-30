‘청년도전 지원사업의 힘’···순천 구직단념청년 120명 재취업

신청자 252명 몰려···목표 대비 210% 성과 달성

이미지 확대 청년도전 지원사업 참가자들이 지난 7월 시민공익활동지원센터에서 진행한 ‘모의면접 컨설팅 프로그램’에 참여하고 있다.

순천시 조례동에서 생활하는 A(28)씨는 치위생사로 4년간 근무했지만 트라우마와 번아웃으로 적성에 맞지 않다는 사실을 뒤늦게 알게되고 병원에서 퇴사했다. 퇴직 후 4년간 구직단념상태로 지내다 순천시가 운영하는 청년도전 지원사업에 참여해 직업상담사에 관심이 생겨 자격증을 취득하고, 현재 관련 기관에 취업했다. A씨는 “청년들을 위한 맞춤형 프로그램이 주변에 적극 알릴 정도로 만족스러웠다”며 “장기실업으로 사회적으로 고립되거나 구직 활동을 단념한 청년들에세 큰 힘이 된다”고 엄지를 척 세웠다.전남 순천시가 구직활동을 단념한 청년이 다시 사회로 진출하도록 돕는 ‘청년도전 지원사업’이 성공적으로 운영되고 있어 눈길을 끌고 있다.올해 처음 선정된 ‘청년도전 지원사업’은 5억 9000만원이 투입되는 고용노동부 주관 사업이다. 6개월 이상 취업이나 교육, 직업훈련 등 구직활동에 참여하지 않은 18~45세 청년을 대상으로 한다. 참여 청년들에게는 △밀착 상담 △사례 관리 △자신감 회복 △진로 탐색 △취업 역량 강화 △지역 맞춤형 프로그램 등 다양한 지원을 통해 청년들이 취업에 다시 도전할 수 있도록 돕고 있다. 프로그램 이수 시 최대 350만원의 참여 수당과 인센티브도 받는다.현재까지 총 252명이 지원해 목표 대비 210%를 달성했다. 시는 이 중 120명을 선발해 맞춤형 프로그램을 제공하는 등 청년들의 취업을 향한 도전을 적극 돕고 있다.취·창업 연계 및 교육·직업훈련 등 구직활동 건수는 총 138건에 달한다. 현재까지 88명이 프로그램을 수료했다. 연말까지 남은 참여자들의 수료가 이어지면서 더욱 많은 취·창업 성공 사례가 나올 것으로 기대된다.시 관계자는 “미취업 청년들이 취업을 향한 도전을 멈추지 않도록 더욱 다양한 청년 지원사업을 펼치겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자