관악구, 가을철 태풍 대비 공중선 합동 점검

이미지 확대 관악구 공중케이블 정비 서울 관악구가 9월 한달간 가을철 태풍과 추석 명절에 대비해 공중 케이블과 전신주에 대한 안전 점검을 실시했다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 가을철 태풍과 추석 명절을 앞두고 9월 한달간 공중선과 전신주 안전 점검을 실시했다고 30일 밝혔다.이번 점검은 가을철 강풍이나 기습 폭우에 대비해 안전 사고를 예방하고, 추석 연휴기간 쾌적한 환경을 제공하기 위해 진행됐다. 관악구청과 한국전력공사, 주요 통신사업자는 7개 정비구역에서 합동 점검했다.점검 대상은 전기나 통신선의 끊어짐, 늘어짐, 전신주의 기울어짐 등 보행자의 안전을 위협하거나 재난 및 사고로 이어질 수 있는 모든 잠재적 위험 요소다.발견된 문제는 현장에서 즉시 보수하거나 조치했고, 추가로 필요한 사항은 추후 보완 작업을 통해 철저하게 관리할 계획이다.관악구는 지난해에만 6개동에서 8만m 길이의 공중케이블을 정비하는 등 안전사고 예방에 힘 써왔다. 과학기술정보통신부의 ‘공중케이블 정비 지자체 평가’에서 4년 연속 ‘상’ 등급을 받았다. 올해도 서울 자치구 중 가장 많은 정비 예산 38억 3000만원을 확보했다.박준희 관악구청장은 “이번 합동 안전점검을 통해 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.김주연 기자