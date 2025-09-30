‘제13회 순천중·고등학교 총동창회장배 골프대회’ 성료

30개팀 120명 참가

순천중고등학교 총동창회가 지난 27일 골프존카운티 순천CC에서 ‘제13회 총동창회장배 골프대회’를 성황리에 마쳤다.30일 순천중고총동창회 사무처에 따르면 이번 대회에는 고 20회 부터 고 46회에 이르기까지 30개팀 120명이 참가해 실력을 뽐냈다. 푸른 잔디위에서 완연한 가을 하늘을 향해 멋진 나이스샷을 날리며, 동문 선후배간의 두터운 정을 나누고 화합을 다지는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.2부 행사에는 전라남도 전문예술단체로 등록된 조이플앙상블이 클래식 기반의 멋진 공연으로 참석자들에게 감동과 유쾌함을 전달해 수차례 박수 갈채를 받았다.특히 김진호(고21회) 유심천레저그룹 회장을 비롯 이동현(고27회) CS1879그룹 회장, 조재건(31회) 변호사 등 20여명의 동문들이 통큰 협찬을 해 눈길을 끌었다. 참가자 전원에게 푸짐한 기념품과 경품을 증정하고, 우수자에게는 트로피와 부상을 수여했다. 주최측은 추첨을 통해 150만원 상당의 드라이브를 증정할 만큼 많은 선물을 준비했다.이날 신페리오 부문 우승은 오동택(고33), 준우승은 서영석(고37) 동문이 차지했다. 스트로크 부문 우승자는 배동문(고24), 준우승은 윤종식(고25)이 이름을 올렸다. 이들에게는 트로피와 고급골프용품을 수여하는 등 단체상과 개인상, 특별상 시상도 열렸다.이날 스트로크 부문 우승자 배동문 ㈜보성 대표는 80만원 상당 퍼트 시상품(1879골프용품)을 즉석에서 경품으로 기부해 동문들의 뜨거운 호응을 받았다.김길성(26회·금호보석 대표) 총동창회장은 “참석한 모든 동문께 진심으로 감사 드린다”며 “쾌청한 가을 하늘 아래 순천중·고등학교 동문 선후배간에 화합을 다지는 의미 있는 시간이었다”고 말했다.순천 최종필 기자