경기도교육청-경기도일자리재단, 직업계고 학생 사회 진출 지원 ‘맞손’

안승순 기자
수정 2025-09-30 15:13
입력 2025-09-30 15:13
임태희 교육감, “데이터 기반 직업계고 취업 지원 체계 구축할 것”

경기도교육청과 경기도일자리재단이 30일 도내 직업계고 학생의 성공적 사회 진출 및 일자리 창출을 위한 업무 협약을 체결했다. (경기도교육청 제공)
경기도교육청과 경기도일자리재단이 30일 도내 직업계고 학생의 성공적 사회 진출 및 일자리 창출을 위한 업무 협약을 체결했다. (경기도교육청 제공)


경기도교육청과 경기도일자리재단이 30일 도내 직업계고 학생의 성공적 사회 진출 및 일자리 창출을 위한 업무 협약을 체결했다.

협약은 현장 중심 취업 역량 강화 프로그램 공동 기획･운영 협력 체계를 구축하고 도내 직업계고의 취업처 발굴과 기업 연계 확대를 위해 추진됐다.

주요 협약 내용은 ▲취업 컨설팅, 현장실습 등 취업 지원 프로그램 기획･운영 ▲학생과 구인 기업 연계 ▲일자리 활성화 홍보 방안 마련 및 협력 ▲기타 인력 양성 및 일자리 연계 등이다.

임태희 교육감은 “경기도교육청은 인적자원 연계시스템을 구축해 학생들에게 맞춤형 일자리를 제공하려 한다”면서 “직업계고와 기업 간 연계를 강화해 학생들에게 실질적인 취업 기회를 제공하겠다”라고 말했다.

이어 “오늘 협약이 단순한 홍보에 그치지 않고 학생 취업 역량 강화와 지역의 일자리 창출까지 이어지기를 바란다”라고 덧붙였다.

안승순 기자
