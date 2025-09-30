서울 중구, 다음달 24일까지 ‘추석맞이 나눔 캠페인’

이미지 확대 식품나눔 기부박스 서울 중구청에 추석을 앞두고 ‘식품나눔 기부박스’가 설치됐다.

중구 제공

서울 중구가 추석 명절을 앞두고 어려운 이웃을 돕기 위해 다음달 24일까지 4주간 ‘2025 추석맞이 나눔 캠페인’을 진행한다고 30일 밝혔다.중구는 주민 누구나 쉽게 기부에 동참할 수 있도록 중구푸드뱅크마켓센터, 중구청 1층 로비, 신당5동·황학동·중림동 주민센터 등 5곳에 기부박스를 설치했다.쌀, 라면, 통조림, 캔음료, 조미료 등 장기 보관이 가능한 식품과 치약, 비누, 세제, 휴지 같은 생활용품을 기부박스에 넣으면 된다. 다만 신선식품이나 냉동·냉장식품, 고기 등 변질 우려가 있는 식품이나 유통기한이 임박한 제품, 의약품 등은 기부 품목에서 제외된다.모인 물품은 중구 푸드뱅크마켓에서 검수를 거친 뒤 독거 어르신, 장애인, 저소득 가정, 복지시설 등에 전달될 예정이다.지난 설 명절에는 기부로 접수된 3800만원 상당의 물품 3만 4400여개가 사회복지시설 18개소와 취약계층 630명에게 전달된 바 있다.김길성 중구청장은 “명절을 앞두고 이웃을 향한 나눔의 손길은 어려운 이웃에게 큰 힘이 될 것”이라며 “이번 나눔 캠페인에 많은 구민들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.김주연 기자