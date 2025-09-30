“도로열선 설치·놀이터 보수”…종로구 아파트 주민 100인 토론회

서울 종로구가 공동주택 입주민과 직접 소통하며 쾌적한 주거환경을 위해 속도를 내고 있다.
30일 종로구는 지난 25일과 26일 구청사 12층 교육장에서 의무·임의관리단지 등 84개 공동주택 입주민 100여명을 대상으로 소통간담회를 열었다고 밝혔다.
간담회에서 주민들은 창신역 일대 도로 열선 공사와 인도 확장을 위한 가로수 제거, 세검정초 인근 육교 지붕 설치 등 생활과 밀접한 민원 사항을 건의했다.
이에 종로구는 종로구 18곳에 설치된 열선을 안내하고 다음달에는 학교와 마을버스 정류장 인근 등 안전 취약 구간에 추가 설치 계획을 설명했다.
아울러 가로수 제거는 서울시와 협의해 처리 여부를 검토하고, 세검정 육교 지붕 설치는 구조적 안전성을 확인한 후 추진 가능성을 면밀하게 살펴보겠다고 답했다.
종로구는 주민 생활 편의 증진을 위해 경로당과 어린이 놀이터 보수, 단지 내 통행로 및 하수도 정비, 승강기 유지관리비 지원 등을 포함한 ‘공동주택 지원사업’을 시행하고 있다.
올해는 지난해 대비 약 두배 증액된 3억 2000만원을 투입해 24개 단지의 하수도, 주도로, 통행로 등 공용시설물 보수를 지원했다.
정문헌 종로구청장은 “주민 삶의 질과 직결되는 쾌적하고 안전한 주거환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 입주민 의견을 직접 듣는 소통의 장을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
30일 종로구는 지난 25일과 26일 구청사 12층 교육장에서 의무·임의관리단지 등 84개 공동주택 입주민 100여명을 대상으로 소통간담회를 열었다고 밝혔다.
간담회에서 주민들은 창신역 일대 도로 열선 공사와 인도 확장을 위한 가로수 제거, 세검정초 인근 육교 지붕 설치 등 생활과 밀접한 민원 사항을 건의했다.
이에 종로구는 종로구 18곳에 설치된 열선을 안내하고 다음달에는 학교와 마을버스 정류장 인근 등 안전 취약 구간에 추가 설치 계획을 설명했다.
아울러 가로수 제거는 서울시와 협의해 처리 여부를 검토하고, 세검정 육교 지붕 설치는 구조적 안전성을 확인한 후 추진 가능성을 면밀하게 살펴보겠다고 답했다.
종로구는 주민 생활 편의 증진을 위해 경로당과 어린이 놀이터 보수, 단지 내 통행로 및 하수도 정비, 승강기 유지관리비 지원 등을 포함한 ‘공동주택 지원사업’을 시행하고 있다.
올해는 지난해 대비 약 두배 증액된 3억 2000만원을 투입해 24개 단지의 하수도, 주도로, 통행로 등 공용시설물 보수를 지원했다.
정문헌 종로구청장은 “주민 삶의 질과 직결되는 쾌적하고 안전한 주거환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 입주민 의견을 직접 듣는 소통의 장을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지