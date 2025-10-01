영암군, ‘대불·삼호산단 RE100 추진 전략 세미나’ 개최

대불산단 등 에너지 자립형 산단 전환 모색, RE100산단 지정 촉구

이미지 확대 영암군 대불 삼호산단 RE100 추진 전략 세미나.

전남 영암군이 지난 30일 한국산업단지공단 전남서부지사에서 ‘대불·삼호산단 RE100 추진 전략 세미나’을 개최했다.이번 세미나는 정부의 신·재생에너지 확대와 RE100 특별법 제정 추진 기조에 발맞추고, 무역장벽과 탄소국경세 등 국제 규제에 대응해 영암의 에너지 자립형 산단 전환을 모색하는 자리로 마련됐다.세미나에서 이순형 동신대 교수는 주제발표로 ‘대불·삼호산단 RE100 전환 로드맵’을 제시하고 기업 맞춤형 RE100 달성 전략과 재생에너지 수급 안정화 인프라 구축 방향 등을 공유했다.장승찬 한국에너지공단 광주전남지역본부장은 ‘신정부의 RE100 정책 방향과 함께 대응 전략’을 설명했다.특히 영암의 풍부한 일조량 등 재생에너지 자원과 대불국가산단의 전력 수요처 밀집 구조 등을 활용해 재생에너지를 지역에서 생산하고 소비하는 ‘지산지소(地産地消)형 에너지 자립 모델’ 구축을 강조했다.대불국가산단은 태양광·풍력 등 재생에너지 대규모 생산이 가능하고 조선업을 기반으로 이를 소비할 산업단지까지 갖춘 곳으로 정부의 RE100산단 최적지로 기대를 모으고 있다.전학준 영암군 지역순환경제과장은 “영암군의 최적 입지를 바탕으로 RE100 산단 지정을 정부에 촉구할 예정이다”며 “앞으로 RE100 산단 추진을 위한 구체적 실천 전략과 대응책을 마련해 나가겠다”고 말했다.이날 세미나에는 HD현대삼호와 대불경영자협의회, 전남조선해양기자재협동조합, MC에너지, 전남TP조선해양센터, 영암군에너지센터 등의 지역기업들이 참여해 관심을 보였다.영암 류지홍 기자