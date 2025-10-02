금천 금나래중앙공원, 체험형 예술 정원으로 새 단장

이미지 확대 금나래중앙공원 새단장 서울 금천구가 금나래중앙공원을 ‘가든갤러리파크’로 새롭게 단장해 지난 1일 주민들에게 개방했다고 2일 밝혔다.

금천구 제공

서울 금천구는 독산동 금나래중앙공원을 인근 미술관과 어우러지는 ‘가든갤러리파크’로 새단장해 전날부터 개방했다고 2일 밝혔다.2016년 조성된 금나래중앙공원은 올해 개관할 서서울미술관과 연계해 리모델링을 추진해왔다. 2023년 4월 설계를 진행해 지난 2월 착공한 뒤 8개월간 공사를 진행했다.공원은 ▲ 중앙부 잔디광장 ▲ 안양천행정협의회 기념정원 ▲ 기후동행 정원길(수경공간) ▲ 미로정원 ▲ 사계, 그리다 정원 ▲ 사계절 장미길 ▲ 큰숲정원(대왕참나무길) 등으로 꾸며졌다.단순하게 관람하는 정원을 넘어 미로정원처럼 체험형 정원을 도입한 게 특징이다. 서서울미술관과 공원 사이에는 띠 모양의 수공간을 조성해 청량감도 높였다. 기존에 있던 대왕참나무 하부에 조성된 큰숲정원은 그늘 아래 아름다운 경관과 휴식을 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈했다.금천구는 기존 잔디광장의 배수불량 문제를 해결해 잔디 생육 환경을 개선하고 휴게시설도 확충했다고 설명했다.유성훈 금천구청장은 “금나래중앙공원이 서서울미술관과 함께 서남권 대표 명소로 자리 잡아 금천구민뿐 아니라 인근 지역 주민들도 찾는 매력적인 공간이 되길 기대한다”고 말했다.김주연 기자