중구, 서울시 특교금 68억원 확보…“생활밀착형 사업 투입”

이미지 확대 서울 중구청 전경 서울 중구청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구는 전날 ‘2025년 하반기 서울시 특별조정교부금’ 68억원을 확보하고 이를 주민 생활밀착형 사업 11개에 집중 투입한다고 2일 밝혔다.중구는 이번 예산을 명동주민센터 신축(6억 3000만원), 중구종합복지관 냉난방기 교체(3억 5000만원), 공공체육시설 환경개선(2억 5000만원), 신당사회복지관 시설 개보수(2억 4000만원) 등 공공시설 개선에 쓸 계획이다.특히 손기정문화체육센터의 스크린골프 시설을 개선해 대기 시간을 줄이고 이용 만족도를 높인다.뿐만 아니라 노후하수관로 정비(29억원), 거리가게정비(8억원), 제설취약구간 도로열선설치(4억 5000만원), 가로수 정비(2억 5000만원) 등 생활안전 사업에도 투입한다.주민 편의를 위해 장애인 주차구역 위반 과태료를 모바일로 고지하는 전자고지 시스템(3000만원) 도입이나 건강도시 서울 조성 사업(2억 3000만원)도 추진된다.김길성 중구청장은 “이번 특교금 확보는 어려운 재정여건 속에서 구민 편의 증진과 생활안전 강화를 위한 ‘주민 체감형 예산’으로 의미가 크다”며 “앞으로도 구민 삶의 질을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.김주연 기자