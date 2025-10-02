서울 자경위, 추석 치안대책 총력…시민 안전·교통편의 등

이미지 확대 서울시 자치경찰위원회가 삼청파출소와 삼청동 일대 치안 현장을 점검하는 모습. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시 자치경찰위원회(서울 자경위)는 추석 연휴를 앞두고 오는 12일까지 ‘추석 명절 종합치안대책’ 시행한다고 2일 밝혔다.이번 대책은 지난달 29일부터 2주간 시행되며 ▲범죄·사고 취약지 순찰 강화 ▲관계성 범죄 선제 대응 ▲교통 혼잡 완화 등을 중점으로 추진한다. 또한 서울시 ‘2025 추석 종합대책’과 연계해 시민 안전과 교통편의가 유기적으로 작동하도록 할 예정이다.자경위는 지난 1일부터 이틀간 삼청파출소, 북촌 기동순찰대 종로센터, 전통시장(사당·남성역) 등을 방문해 치안대책 이행 상황을 점검했다. 빈집 순찰 및 관계성 범죄 대응 체계, 전통시장 주·정차 허용 구간 교통관리 등을 확인하고, 간담회를 열어 현장 직원의 노고를 격려했으며 유공자에게 표창을 수여했다.이용표 서울시 자치경찰위원장은 “시민들이 안심하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 서울경찰청과 긴밀히 협력해 빈틈없는 치안 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자