‘해외 의료 관광’ 앞서가는 강서구…중국·몽골·일본 등 관계자 탐방

서울 강서구는 해외 의료관광 관계자를 초청하는 ‘강서 미라클메디’ 팸투어(홍보·답사 여행)를 진행했다고 2일 밝혔다.강서구는 미라클메디 특구의 의료·관광 인프라를 앞세워 글로벌 의료관광 허브로 도약하는 것을 목표로 세우고 있다.이번 행사에는 중국·카자흐스탄·몽골 의료관광 관계자와 일본 후생노동성 대표단 등 총 25여명이 강서구 의료기관과 관광 인프라를 둘러봤다.중국·카자흐스탄·몽골의 의료관광 관계자와 인플루언서 20여명은 이대서울병원 등에서 다양한 검진과 시술 체험을 경험한 뒤 편리하고 신속한 의료서비스를 높게 평가했다.일본 후생노동성 대표단도 지난달 4일 이대서울병원 등 지역 주요 의료기관을 둘러보며 강서 의료관광 인프라와 운영체계, 민간 병원과 공공기관의 연계 방안을 살펴봤다.진교훈 강서구청장은 “이번 팸투어는 아시아 신흥 의료관광 시장과 일본 주요 정책 관계자에게 강서 의료관광의 경쟁력을 알리는 중요한 계기가 됐다”며 “민관이 함께 상생하는 모델을 구축해 글로벌 의료관광 허브로 도약하겠다”고 말했다.김주연 기자