서울어텀페스타·거리예술축제 …올 추석은 서울에서 ‘문화 명절’

최대 열흘간 즐길 수 있는 이번 추석 연휴는 서울을 찾는 역귀성객을 위한 다양한 문화예술 프로그램이 열리게 된다. 서울시는 “도심 전역을 무대로 삼는 초대형 축제부터 전통문화체험, 공연·전시 등으로 풍성한 ‘문화 명절’ 분위기를 살리겠다”고 밝혔다.3일 서울시에 따르면, 야간문화 프로그램 ‘문화로 야금야금(夜金)’에 따라 금요일 시립 문화 시설이 야간 연장 운영한다. 3일 특별 프로그램으로 서울역사박물관에서 ‘미니 화분걸이 만들기’를, 한성백재박물관에서는 ‘모래 예술(샌드아트)’ 체험을 할 수 있다.도심 축제도 골라서 즐길 수 있다. 올해 처음 열리는 순수공연 예술 축제 ‘서울어텀페스타’가 오는 4일 저녁 서울 광장에서 개막한다. 다음달 12일까지 서울 주요 공연장과 청계천 등에서 110개 공연이 열리는 축제다.또한 오는 6일부터 8일까지 청계천과 서울광장 일대에서 국내 외에도 스페인, 호주 등 8개국이 참여한 ‘서울거리예술축제 2025’를 감상할 수 있다. 청계광장부터 청계9가까지 5.2㎞를 걷는‘아트레킹’도 참가자 3000명을 모집한다.오는 11일 한강 노들섬에서는 정희원 박사(시 건강총괄관)의 토크콘서트, 색소폰 연주자 브랜든 최 콰르텟, 가수 김연자의 무대 등이 함께 ‘서울생활예술페스티벌’에서 펼쳐진다.전통문화를 즐길 수 있는 남산골한옥마을에서는 오는 5일부터 7일까지 매일 오전 11시부터 오후 5시까지 박 터뜨리기나 줄타기 공연, 공중 무용 공연 등 ‘추석 축제 추석 놀이터’를 진행한다. 운현궁에서는 오는 5일부터 9시까지 전통 무술 시연이나 타악기 공연, 북청사자놀음 등 세시풍속을 체험할 수 있느 ‘소원성취 한가위’ 행사를 연다.서울 대표 박물관에서도 한가위 맞이 특별프로그램을 준비했다. 서울역사박물관은 오는 7일 전통 미니갓 만들기나 호작도 썬 캐처 만들기 등 체험 위주의 ‘한가위 한마당’ 행사를 연다. 같은 날 한성백제박물관에서도 사물놀이 공연, 연 만들기 등을 즐길 수 있다.김태희 시 문화본부장은 “서울 전역을 무대로 펼쳐지는 전통과 현대가 어우러진 문화예술 프로그램으로 진정한 ‘문화 명절’을 만끽하시길 바란다”고 말했다.김주연 기자