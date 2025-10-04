세금 먹는 하마? 한강버스 손익 계산 해보니

초기 승선률 예상 웃돌아 서울시 기대감 커져

잦은 고장으로 성수기 수요 놓쳐 초기 사업성 악화

사업비 1500억원은 대출금 모두 포함해 계산 한 것

운영비 200억 운영보다 부대수입으로 충당 구조

한강버스 정식 운항 기념 시승식 참석한 오세훈 서울시장 오세훈 서울시장이 한강버스가 정식 운항을 시작한 18일 서울 여의도 선착장에서 열린 한강버스 정식 운항 기념 시승식에 참석해 있다.

연합뉴스

한달 동안 무승객 시범운항 나선 한강버스 한강버스가 시민 탑승을 일시 중단한 가운데 29일 서울 강서구 마곡선착장을 찾은 시민이 공란인 시간표 현황판을 바라보고 있다. 지난 18일 정식 운항을 시작한 한강버스는 이날부터 한 달 동안 성능 고도화와 안정화를 위한 '무승객 시범운항'에 나선다.

연합뉴스

한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하는 모습.

지난 9월 29일 한강버스의 운항이 중단됐다. 운항을 시작한지 열흘만이다. 운항 열흘만에 한강버스 운항이 중단되면서 일각에서는 세금 먹는 하마가 될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 이에 대해 서울시는 한강버스 선착장에서 진행하는 사업으로 충분히 수익을 올릴 수 있다고 맞서고 있다.한강버스는 2023년 3월 오세훈 서울시장이 영국 런던 출장에서 ‘리버버스’를 탄 뒤 사업을 추진한 사업이다. 마곡·망원·여의도·압구정·옥수·뚝섬·잠실 28.9㎞ 구간을 시속 23㎞로 운항한다. 서울시는 한강버스가 서울의 수상 대중교통으로 사업을 설계했다. 한강버스 요금이 성인 3000원, 청소년과 어린이는 각각 1800원, 1100원으로 비교적 저렴한 이유다. 기후동행카드에 추가로 5000원을 내면 무제한 탈 수 있게 한 것도 같은 이유다.여러 우려 속에 시작한 한강버스의 초반 운항은 탑승률만 보면 나쁘지 않다. 운항 첫날 4361명이 탑승해 좌석 점유율 80.3%를 기록했고, 운항 사흘만에 탑승객 1만명을 돌파했다.당초 서울시는 초기 승선률을 35%, 3년 뒤 승선률을 46%로 잡고 사업을 시작했다. 하지만 초반 흥행돌풍을 하자 생각보다 사업성이 좋을 수 있다는 기대감도 흘러 나왔다.그런데 암초가 있었다. 바로 고장이다. 지난달 22일 잠실행 한강버스가 방향타 결함으로 운행에 차질을 빚은 이후, 같은 날 마곡행 노선에서는 전기 계통 이상이 발생했다. 26일에도 운항 중 방향타 고장이 재발하면서 결국 지난달 29일 운항이 중단됐다. 서울시는 10월 한달 동안 운항 점검을 진행해 고장을 잡겠다는 계획이다.문제는 고장 문제를 해결하고 나면 본격적인 겨울이 시작된다는 점이다. 서울시 관계자도 “한 겨울과 여름에는 승선률이 떨어질 수 있다”고 “봄과 가을이 날씨가 좋으니 아무래도 더 많은 시민들이 한강버스를 이용할 것”이라고 말했다. 한마디로 고장 문제로 운항 초반 성수기를 놓치게 된다는 뜻이다.승객이 예상을 웃돌더라도 추가적인 세금 투입을 피할 수 없다는 지적도 있다. 서울시는 하루 예상 이용객 수으로 잡고 있는 5500~6000명을 달성하더라도 수입이 50억원에 불과하기 때문이다. 이는 연간 운영비 200억원의 25%에 불과하다. 한강버스가 세금 먹는 하마가 될 것이라는 쪽은 운영 수입이 부족한 상황에서 한강버스 선박의 감가선박비 등을 감안하면 손실이 불가피 하다고 본다. 참고로 서울시의 또다른 한강운송 사업이었던 아라호의 경우 사업 13년 만에 선박 건조비 112억원의 절반 가격에 매각을 추진하고 있지만, 인수자를 찾지 못 하고 있다.서울시도 복안이 있다. 나머지 150억원을 선착장 광고와 부대시설 수입으로 충당하면 적자가 나지 않는다는 것이다. 연간 운영비 200억원은 금융권 대출 500억원과 SH 대여금 856억원 등에 대한 금융비요과 인건비, 선박 유류비 등이다. 서울시는 이중 한강버스 운용 수입으로 50억원을 벌고, 선착장 등 내부 편의시설 임대수입 90억원, 선착장 옥외 및 선박 내외 광고 등 부대 시설을 활용한 수입으로 80억원을 합하면 운영비는 뽑고도 남는다는 것이다.하지만 여기에도 한강버스 편의시설 설치 과정에서 서울시는 한강변의 편의점 등 기존 편의시설을 철거했는데, 이는 기존 사업 수입이 줄어드는 것을 의미한다. 때문에 부대 시설과 광고 수익에서 이 줄어든 기존 사업 수입을 빼는 것이 맞다.사업비도 논란이다. 한강버스가 세금 먹는 하마가 될 것이라는 쪽은 사업비를 1500억원으로 보는데, 금융권 대출금 500억원, SH 대여금 856억원 등을 모두 사업비로 본 것이다. 반면 서울시는 대출금과 대여금은 회수 가능한 자금이기 때문에 금융비용만 사업비로 보는 것이 맞다는 입장이다.김동현 기자