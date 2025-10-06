메뉴
추석 귀경길 고속도로 정체 시작…부산→서울 9시간

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-10-06 09:25
입력 2025-10-06 09:25

귀경길 정체 오후 4∼5시 절정 예상

이미지 확대
추석 연휴 첫날인 3일 서울 서초구 잠원IC 부근 경부고속도로 하행선이 귀성 차량으로 정체를 빚고 있다. 뉴스1
추석 연휴 첫날인 3일 서울 서초구 잠원IC 부근 경부고속도로 하행선이 귀성 차량으로 정체를 빚고 있다. 뉴스1


추석 당일인 6일 오전 전국 주요 고속도로에서 귀성·귀경 행렬이 몰리면서 고속도로가 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 ▲부산 9시간 20분 ▲울산 9시간 ▲목포 7시간 40분 ▲대구 8시간 20분 ▲광주 7시간 40분 ▲강릉 4시간 10분 ▲대전 3시간 30분이다.

각 도시에서 서울까지 소요 시간은 ▲부산 9시간 ▲울산 8시간 40분 ▲대구 8시간 ▲목포·광주 7시간 30분 ▲강릉 5시간 ▲대전 2시간 30분으로 집계됐다.

도로공사는 이날 전국에서 차량 667만대가 이동할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 49만대, 지방에서 수도권으로 48만대가 이동할 것으로 예상된다.



오전 6~7시 시작된 귀성 방향 정체는 오후 3~4시 정점을 찍고 오후 11시~다음 날인 7일 오전 12시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오전 7~8시 막히기 시작해 오후 4~5시 최대에 달한 뒤 7일 오전 1~2시 풀릴 것으로 보인다.

유규상 기자
