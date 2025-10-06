민주당 “민생회복·내란극복에 모든 힘…사회개혁도 완수”

“민주주의 파괴하는 내란정당·세력 단호히 심판”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 추석을 앞둔 지난 2일 전북 김제시 전통시장을 찾았다. 연합뉴스

더불어민주당은 6일 추석을 맞아 “이재명 정부와 함께 대한민국 정상화를 위한 민생 회복과 내란 극복에 모든 힘을 다하겠다”고 밝혔다.백승아 더불어민주당 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “어려운 시기에도 가족과 이웃을 챙기며 민주주의를 지켜주신 국민 여러분이 바로 대한민국의 주인이자 희망”이라며 이같이 전했다.백 원내대변인은 “국민이 주인인 나라, 국민 모두가 행복하고 잘 사는 진짜 대한민국을 만들겠다”며 “국민의 삶을 외면하고 정쟁에만 몰두하며 민주주의를 파괴하는 내란정당과 내란세력을 단호히 심판하겠다”고 강조했다.이어 “검찰개혁·언론개혁·사법개혁을 비롯한 사회개혁을 시대적 과제로 규명하며 이를 완수하겠다”고 약속했다.그러면서 “민주당은 국민의 삶과 민주주의를 지키는 책임 있는 정당, 국가 위기를 극복하는 든든한 민생 정당, 개혁을 완수하는 실천 정당으로서 언제나 국민 곁을 지키겠다”며 “보름달처럼 풍성한 희망과 평화가 여러분의 삶에 가득하길 기원한다”고 덧붙였다.유규상 기자