5·18민주화운동 고교생 시민군 김향득 사진작가 별세···향년 62세

임형주 기자
수정 2025-10-08 16:16
입력 2025-10-08 11:54

5·18 항쟁 당시 고교생으로 시민군에 참여한 김향득 사진작가 별세
5·18 유적지 등을 꾸준히 사진에 담아 80년 5월의 광주를 알려옴

80년 5월 당시 고등학생 신분으로 시민군에 참여한 김향득 작가가 찍은 옛 전남도청 전경.(광주광역시 제공)
80년 5월 당시 고등학생 신분으로 시민군에 참여한 김향득 작가가 찍은 옛 전남도청 전경.(광주광역시 제공)


5·18 민주화운동 당시 고등학생 시민군으로 참여한 김향득 사진작가가 지난 7일 별세했다. 향년 62세.

1980년 5월 광주 대동고 3학년이던 김 작가는 5·18 항쟁에 참여했다가 계엄군에게 붙잡혀 상무대에서 38일간 모진 고문을 겪었다. 항쟁 이후 광주대 신문방송학과를 졸업한 그는 광주은행에서 청원경찰로 근무하다 2007년 직장을 그만뒀다.

이후 5·18 최후항전지였던 옛 전남도청 자리에 국립아시아문화전당이 들어서면서 청사 원형 훼손 논란이 일자 오월의 현장을 기록하기 위해 카메라를 들었다.

그는 광주·전남 일대의 5·18 사적지와 유적지를 꾸준히 사진으로 담으며 5·18 정신을 알리는 데 앞장섰다. 지난 2020년엔 당시 항쟁의 중심이 된 여러 사적지와 오월 걸상, 추모비 등을 담은 ‘김향득 초대전-불혹의 발자취’ 전시를 열었다.

그러나 고문 후유증으로 앓던 파킨슨병으로 인해 최근 건강이 급격히 악화한 것으로 알려졌다.
유족으로 형제인 김상채·김용도·김미영 씨가 있고 고인의 빈소는 광주 북구 성요한병원장례식장 2층 3분향소에 마련됐다. 발인은 10일 오전 9시, 장지는 국립5·18민주묘지다.

임형주 기자
