“마포구민 체육대회 참여하세요”

17일까지 동별 선수단 모집

서울 마포구는 ‘제1회 마포구민 체육대회’에 참가할 주민 선수단을 17일까지 동별로 모집한다고 8일 밝혔다.마포구체육회가 주최, 주관하고 마포구가 후원하는 ‘마포구민 체육대회’는 11월 1일 망원유수지 체육공원에서 열린다. 대회는 정식종목 3개와 화합종목 3개로 구성했다. 정식종목은 파크골프와 4인 족구, 7인 승부차기다.파크골프는 동별 남자 2명과 여자 2명을 모집하며, 팀원과 함께 경기를 조율하고 격려하며 자연스럽게 협력과 유대감을 높이는 기회가 된다. 4인 족구는 남녀 구분 없이 동별 4명으로 구성하면 된다. 7인 승부차기는 동별 남자 4명, 여자 3명이 조를 이루어 진행한다.화합종목으로 마련한 줄다리기와 애드벌룬 굴리기는 동별 남녀 15명씩, 총 30명이 한 팀을 이루어 참여하며, 남녀노소 구분 없이 함께 땀을 흘리면서 단합과 동료애를 경험할 수 있다.체육대회의 꽃인 계주 달리기는 동별 남자 50대, 40대, 20대 각 1명, 여자 60대와 30대 각 1명이 한 팀을 이루어 참여하면 된다. 박강수 마포구청장은 “이번 체육대회는 건강도 챙기고, 세대와 이웃 간 화합을 다질 수 있는 뜻깊은 자리”라며, “한 사람 한 사람이 모여 만들어가는 작은 움직임이 곧 활기찬 마포 공동체를 만드는 힘이 될 것”이라고 말했다.김동현 기자