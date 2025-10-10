고려 역사 퀴즈쇼·역대 최대 불꽃놀이…17~19일 ‘관악강감찬축제’

‘시민 강감찬’ 주제…낙성대공원 일대

이미지 확대 관악강감찬 축제 서울 관악구가 오는 17~19일 낙성대공원 일대에서 ‘2025 관악강감찬축제’를 연다고 밝혔다. 사진은 지난해 열린 관악강감찬축제의 낙성대 야별회.

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 오는 17~19일 낙성대공원 일대에서 ‘2025 관악강감찬축제’를 연다고 10일 밝혔다.관악구는 “귀주대첩의 영웅 강감찬 장군의 호국정신과 위업을 기리는 서울시 대표 역사 문화축제”라며 “지난해 서울시에서는 유일하게 문화체육관광부에서 선정하는 ‘예비 문화관광축제’로 지정됐다”고 설명했다.올해 축제는 ‘시민 강감찬’을 주제로 진행된다. 강감찬 장군을 오늘날 함께 살아가는 시민으로 재조명한다는 의미를 담았다.축제는 첫날인 오는 17일 오전 낙성대공원 안국사에서 ‘강감찬 장군 추모제향’으로 시작된다. 이어 오후 7시 대광장에서는 인디밴드 경연대회 ‘비더스타’에서 우승한 3팀과 초청 밴드 ‘극동 아시아 타이거즈’가 무대에 오른다.오는 18일부터는 주민이 참여하는 상설 프로그램이 진행된다. 동별로 특색있는 이야기를 체험 행사와 연계해 선보이는 부스 ‘관악 퍼레이드 21’, 관악구 대표 맛집의 메뉴를 한자리에서 만나는 먹거리 프로그램 ‘고려장터’ 등이 운영된다.같은 날 오후 대광장에서는 트로트 가수 김수찬과 함께하는 ‘시민 풍류제’가 열린다. 개그맨 윤형빈의 진행와 더불어 개그맨 정경미, 김미려의 축하 무대가 더해질 예정이다.오후 7시에는 강감찬 장군의 일생을 극화한 뮤지컬 공연과 시민 대합창이 어우러진 주제공연 ‘낙성연희’도 열린다. 공연 말미에는 역대 최대 규모의 불꽃놀이가 열린다.오는 19일에는 강감찬 장군과 고려 역사를 톺아보는 ‘강감찬 토크쇼’와 고려시대 과거시험을 모티브로 한 ‘강감찬 퀴즈쇼’가 진행된다. 토크쇼는 개그맨 서경석이 진행한다. 오후 7시에는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 영상, 캐릭터 공모전 ‘청년 강감찬’의 본선 무대가 열린다.박준희 관악구청장은 “올해 축제도 주민과 지역 예술인, 지역 상권과 상생하며 서울을 대표하는 예비 문화관광축제의 명성을 이어 나가겠다”고 말했다.김주연 기자