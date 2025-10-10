도봉구, 정희원 박사 초청 ‘저속노화’ 특강 연다

오는 13일 오전 10시부터 선착순 모집

총 300명, 도봉배움e 누리집으로 신청

이미지 확대 정희원 박사 초청 ‘저속노화 마인드셋’ 특강 홍보 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구오는 오는 29일 오후 3시 구청에서 ‘저속노화 마인드셋’ 특강을 연다고 10일 밝혔다.‘도봉 교양대학’의 76번째 강의인 이번 특강에서는 노년내과 전문의이자 서울시 건강총괄관인 정희원 박사가 노화 과정을 슬기롭게 받아들이고 삶의 질을 높일 수 있는 방법을 제시한다.참여 신청은 13일 오전 10시부터 도봉배움e 누리집에서 가능하다. 모집 인원은 구민 등 300명으로, 선착순으로 마감된다.오언석 도봉구청장은 “‘저속노화’를 올바르게 이해하고, 일상에서 실천할 수 있는 건강한 생활습관을 배워볼 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.한편 2009년 시작된 도봉 교양대학은 지금까지 각계 명사를 초청해 수준 높은 교양 강좌를 제공해왔다. 정 박사는 지난 75차 강연 만족도 조사에서 ‘향후 가장 듣고 싶은 강연자’ 1위로 선정된 바 있다.유규상 기자