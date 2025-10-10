양천구, 평생학습 강좌…‘양천 지식 브런치’ 운영

서울대 교수진과 함께, 매주 금요일 진행

이미지 확대 서울대와 함께하는 ‘양천지식 브런치’ 홍보 포스터. 양천구 제공

서울 양천구는 서울대 교수진이 강의하는 평생학습 강좌 ‘양천 지식 브런치’를 오는 24일부터 12월 5일까지 7회에 걸쳐 해누리타운에서 운영한다고 10일 밝혔다.이번 강좌는 2023년 서울대 평생교육원과의 업무협약을 바탕으로 진행해 온 인문학 릴레이 프로그램으로, 지금까지 총 14회에 걸쳐 2000여명이 수강했다. 올해는 주민 의견을 반영해 건축, 역사, 디자인, 뇌과학, 문학 등 다양한 주제로 꾸려졌다.강의는 회차별 300명 정원으로 90분간 진행되며, 구민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청은 양천구 평생학습포털을 통해 가능하다.이기재 구청장은 “평생학습은 삶의 성장과 발전을 이끄는 원동력”이라며 “그 가치를 지속적으로 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 구는 2005년 평생학습도시 지정 이후 올해로 20년째 그 지위를 이어가고 있다. 지난 5월 Y교육박람회 평생학습 축제에서는 모든 세대가 함께 참여하고 체험하는 배움의 장을 마련하기도 했다.유규상 기자