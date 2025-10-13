강북구의회 ‘탄소중립 연구회’, 중간보고회 개최… “더 푸른 강북으로”

이미지 확대 지난달 9일 중간보고회에서 윤성자(왼쪽부터)·노윤상·유인애 의원 등이 기념촬영을 하고 있다. 강북구의회 제공

서울 강북구의회(의장 김명희) 의원연구단체인 ‘강북구 기후위기 대응 탄소중립을 위한 연구회’(대표의원 유인애)는 지난달 9일 의회 3층 의원회의실에서 중간보고회를 열고 지속가능한 지역사회를 위한 구체적 대책 마련에 나섰다고 13일 밝혔다.이 연구회는 유인애 대표의원을 비롯해 조윤섭 부의장, 노윤상·정초립·윤성자 의원 등 5명으로 구성돼 있다. 의원들은 지역 차원의 탄소중립 실현을 목표로, 구민이 직접 참여할 수 있는 다양한 실천 방안을 연구한다.해당 연구회는 지난 6월 착수보고회를 시작으로, 지역 내 탄소배출 현황을 면밀히 분석하고 실현 가능한 감축 전략을 모색해 왔다. 이번 중간보고회에서는 연구용역 수행기관인 한국도시설계학회의 책임연구원이 연구 진행 상황을 발표했다. 발표에는 ▲기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 추진 전략 ▲강북구의 환경·산업 구조 분석 ▲국내외 주요 사례 비교·연구 등의 내용이 포함됐다.의원들은 보고회 이후 심도 있는 토론을 이어가며, 연구 결과의 실효성을 높이기 위한 보완 의견을 제시했다. 특히 지역 여건에 맞춘 탄소저감 정책과 주민 참여형 캠페인 추진 방안이 중점적으로 논의됐다.유 대표의원은 “기후위기 대응은 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “이번 연구회를 통해 강북구 실정에 맞는 현실적이고 지속가능한 정책을 발굴해 구민들과 함께 실천할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 강조했다.조 부의장은 “지방의회가 중심이 돼 지역의 탄소중립을 주도하는 것은 매우 뜻깊은 일”이라면서 “의원 모두가 한마음으로 ‘더 푸른 강북’을 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편, 연구회는 향후 정책 제안서와 실행 로드맵을 마련해 강북구의 기후위기 대응 전략에 반영될 수 있도록 행정과 지속적으로 협의한다는 계획이다. 의원들은 실효성 있는 정책이 현장에서 작동하도록 구민 의견 수렴과 홍보 활동도 강화할 방침이다.한준규 기자