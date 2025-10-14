관악구, ‘관악S밸리 비즈니스지원단 이동상담’

오는 24일까지 이메일로 접수

다음달 28일까지 전문가 상담 등

이미지 확대 관악S밸리 이동상담 포스터 관악S밸리 이동상담 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구는 관악중소벤처진흥원과 서울지방중소벤처기업청이 협력해 ‘2025년 관악S밸리 비즈니스지원단 이동상담’을 운영한다고 14일 밝혔다.이번 사업은 중소벤처기업부가 운영하는 ‘비즈니스지원단’ 사업 중 하나로 올해 관악구에서 처음으로 추진된다. 경영·노무·법무·특허·세무 등 12개 분야 전문가로 구성된 비즈니스지원단이 중소·벤처기업, 예비창업자 등이 겪는 애로사항 해결을 돕는 정부지원 프로그램이다.이동상담은 오는 27일부터 다음달 28일까지 관악S밸리 낙성·신림벤처창업센터에서 진행된다. 기업 애로사항 접수와 현장 상담 지원은 관악중소벤처진흥원에서 주관한다.신청 대상은 관악구에 있는 중소·벤처기업, 소상공인, 자영업자다. 오는 24일까지 구청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 관악중소벤처진흥원 담당자 이메일로 제출하면 된다.박준희 관악구청장은 “이번 이동상담은 중소벤처기업부에서 선정된 분야별 전문가들이 관악S밸리 기업들과 직접 연결되는 기회”며 “관악구가 기업들이 직면한 문제를 함께 해결하고 성장의 기반을 다질 수 있도록 돕는 든든한 조력자가 되겠다”고 말했다.김주연 기자