‘전남 사랑애 서포터즈’ 60만명 돌파

올해 말까지 통합 플랫폼 구축으로 원스톱 서비스 제공

이미지 확대 전남 사랑애 서포터즈 홍보물.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지역 소멸 위기 극복과 관광 활성화, 농특산물 판매 촉진을 위한 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입자가 60만 명을 넘어섰다.지난 2022년 9월부터 운영되고 있는 전남 사랑애 서포터즈는 가입자에게는 전남 도내 관광지와 숙박, 음식점, 전통시장 등 할인가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘전남사랑도민증’이 발급된다.전남도는 그동안 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 가입 확대를 위해 향우회 대상 도정 설명회와 정책 비전 투어 개최, 도-시군 서포터즈 모집 캠페인, 서포터즈 신규가입자 추천인 경품 지급 이벤트, 전국 대표축제 참여 홍보 등 전방위적 홍보 활동을 펼쳤다.또 22개 시군의 지속적 협조와 도내 상인연합회, 숙박업협회 등 7개 협회와 업무협약 등을 통해 할인가맹점 수도 연초 230여 개에서 846개까지 늘리며 서포터즈 혜택도 지속적으로 확대해 나가고 있다.전남도는 앞으로도 전남 사랑애 서포터즈 모집과 홍보 등 양적 성장과 더불어 서비스와 혜택 확대 등 질적 성장을 통해 지역경제 활성화를 도모한다는 방침이다.특히 올해 말까지 ‘전남 사랑애 서포터즈 통합 플랫폼(앱)’을 구축해 서포터즈 가입과 할인가맹점 정보 제공, 도내 축제·행사 안내, 도정 소식 제공 등 다양한 서비스를 원스톱으로 제공해 편의성을 증진할 계획이다.고미경 전남도 자치행정국장은 “앞으로도 도-시군 협력을 더욱 강화해 전남 사랑애 서포터즈가 지역발전과 상생의 마중물이 되도록 힘쓰겠다”며 “더 많은 서포터즈들이 전남을 방문해 다양한 혜택을 받도록 인센티브를 강화하겠다”고 말했다.전남 사랑애 서포터즈 가입과 할인가맹점 정보는 공식누리집(https://namdo2.jeonnam.go.kr)에서 확인할 수 있다.무안 류지홍 기자