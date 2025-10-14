도봉구, ‘스마트경로당’ 조성…지역 내 전체 33개 대상

연말까지 모든 시스템 구축 완료

이미지 확대 서울 도봉구청사 외경. 도봉구 제공

서울 도봉구는 지역 내 모든 구립경로당을 ‘스마트경로당’으로 조성한다고 14일 밝혔다. 정보통신기술(ICT)을 접목해 경로당을 단순한 휴식 공간에서 안전·건강·배움이 어우러진 생활 밀착형 복지공간으로 전환하기 위한 사업이다.스마트경로당에서는 디지털 헬스케어 기기를 활용한 건강관리 서비스와 화상 플랫폼을 통한 교육·복지 프로그램 등 다양한 비대면 복지 서비스가 제공된다. 또한 경로당 내 키오스크를 설치해 어르신들의 디지털 문해교육을 돕고, 노래방 기기를 비치해 치매 예방과 정서 안정에도 기여할 예정이다.현재 장비 설치와 시스템 구축이 순차적으로 진행 중이며, 올 연말까지 모든 구립경로당에 스마트 시스템을 갖출 계획이다. 사업 추진에 필요한 약 9억원은 서울시 ‘스마트경로당 시스템 구축’ 시범 자치구 선정에 따른 시특별교부금으로 충당된다.오언석 도봉구청장은 “스마트경로당은 단순한 시설 개선을 넘어 어르신들의 삶의 질을 높이고 디지털 환경에 능동적으로 적응할 수 있도록 돕는 핵심 인프라”라며 “앞으로도 스마트경로당 등 지역 안전망을 강화해 모두가 체감할 수 있는 포용적 복지 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자