인천공항, 350억 해외사업 잭팟…타슈켄트 신공항 운영서비스 계약

강남주 기자
수정 2025-10-17 01:00
입력 2025-10-17 01:00
이미지 확대
타스켄트 신공항 조감도. 인천공항공사 제공
타스켄트 신공항 조감도. 인천공항공사 제공


인천국제공항공사는 350억원 규모의 우즈베키스탄 타슈켄트 신공항 운영서비스 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

타슈켄트 신공항은 사우디아라비아 인프라 투자기업인 ‘비전 인베스트’가 우즈벡 정부에 제안해 추진된다. 총 사업비는 4조7000억원이 투입되며 1단계 완공시 연 1700만명을, 최종 단계에서는 연 5400만명을 수용하는 대형 국제공항이 탄생한다.

이번 계약은 타슈켄트 신공항에 인천공항의 개항·운영 컨설팅을 제공하는 것으로 계약 기간은 5년이다. 공사는 이를 통해 5년간 안정적인 해외사업 수익을 확보했다.

공사는 공항 접근 교통체계, 물류단지 및 상업·업무시설 배치, 관광·비즈니스 복합지구 조성 등 공항 중심 복합도시 개발전략을 현지 여건에 맞게 제안하고 주변지역 개발계획 수립에 대한 컨설팅도 제공한다.

공사는 또 우즈벡 공항공사와 ‘우르겐치공항 개발운영사업에 대한 개발 및 운영협약’도 체결했다. 협약은 공사 최초로 100% 운영권을 확보해 연 약 300만명 규모의 신규 여객터미널을 건설한 후 19년간 운영을 전담한다는 내용이다. 사업비는 약 2000억원으로 국제경쟁입찰을 통해 지난 4월 공사가 우선협상대상자로 선정됐다.
이학재 사장은 “우즈벡은 향후 중앙아시아 교통허브로 성장 잠재력이 매우 높다”며 “타슈켄트 신공항 및 우르겐치공항 사업을 통해 중앙아시아에 제2, 제3 인천공항을 건설·운영할 것”이라고 말했다.

강남주 기자
