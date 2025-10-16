주철현 의원 유튜버 고발, 선거 영향 미치려 허위 조작

해수부 이전 반대한 적 없고, 지역 균형 발전 위해 오히려 적극 찬성

더불어민주당 주철현(전남 여수갑) 의원이 이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 반대했다는 내용을 유포한 유튜버를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.주 의원은 16일 보도자료를 내고 “이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 대해 단 한 번도 반대한 적이 없으며, 오히려 적극 찬성해 왔다”며 “특정 유튜버가 사실을 왜곡해 선거에 영향을 미치려는 악의적 허위 조작 행위”라고 밝혔다.주 의원에 따르면 이 유튜버는 최근 자신의 방송에서 “주철현 의원이 내년 지방선거를 앞두고 전남도지사 출마를 위해 대통령 공약을 반대하며 프레임을 짜고 있다”고 주장했다.이에 주 의원은 그동안 국회 농해수위 회의록과 자신의 SNS, 언론 보도 등을 통해 “해양수산부 부산 이전은 지역 균형 발전을 위한 필수 과제이며, 해양·해운 분야 기관 및 기업 이전을 적극 찬성해왔다”고 강조했다.주 의원은 다만 “정부가 전국의 해양수산 기관과 민간기업을 모두 부산으로 이전시키는 것은 수산 중심지 전남의 현실을 무시한 과도한 조치”라며 “해양수산부의 부산 이전은 찬성하지만, 전남의 수산산업 기반까지 모두 이전하는 것은 바람직하지 않다”고 덧붙였다.이어 “부산이 수산 산업까지 독점하면 해양 균형 발전은 불가능해진다”며 “이재명 대통령의 공약은 전남의 수산 기반을 강화하면서도 부산 중심의 해양산업 허브를 조성하는 균형 전략이었다”고 설명했다.주 의원은 앞으로도 거짓을 퍼뜨려 공정한 선거를 방해하거나 여론을 왜곡하려는 시도에 대해서는 단호하게 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.여수 류지홍 기자