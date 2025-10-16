명창환 전남도 행정부지사 퇴임

미래 성장 동력 확보 등 도정 발전 이끌어, 내년 여수시장 출마

이미지 확대 명창환 전라남도 행정부지사가 16일 퇴임식을 갖고 직원들과 기념촬영을 하고 있다.

명창환 전남도 행정부지사의 퇴임식이 16일 전남도청에서 열렸다.퇴임식은 재임 기간 활동을 담은 기념 영상 상영에 공로패와 재직기념패 전달, 퇴임사 순으로 진행했다.명창환 부지사는 2023년 8월 부임 이래 2년 2개월 동안 전남의 미래 성장 동력 확보와 현안 해결을 위해 헌신하며, 도정 발전에 중추적 역할을 수행했다.전남 고흥 출신인 명 부지사는 순천고와 전남대 행정학과를 졸업하고 1996년 제1회 지방고등고시에 합격해 여수시에서 공직 생활을 시작해 전남도에서 다양한 행정 경험을 쌓으며 30여 년간 도정에 몸담아왔다.중앙정부에서는 행정안전부 지역공동체과장과 ‘10.29 참사 피해자 지원단’ 등을 역임했으며 2023년 8월부터 행정부지사로 일했다.재임 기간 석유화학·철강 대전환 메가프로젝트 추진과 고흥 나로우주센터 중심의 우주산업 클러스터 조성, 여수·순천·광양권 중심의 이차전지 특화단지 유치 및 인프라 구축, AI·데이터 기반 첨단농산업 혁신 생태계 조성 등 전남 미래 전략산업 육성에 집중했다.명 부지사는 내년 지방선거에서 여수시장 출마를 위해 명예퇴직을 신청했다.명 부지사는 “공직 경험이 참으로 의미 있고 보람된 시간이었다“며 ”소중한 기회를 주신 김영록 지사님과 힘든 순간마다 서로에게 힘이 되어준 모든 직원께 깊이 감사드린다”고 말했다.무안 류지홍 기자