신안군, ‘섬 새우젓 축제’ 개최

새우젓 음식 무료 시식회와 먹거리 축제, 축하공연 등 행사 다채

이미지 확대 ‘제9회 섬 새우젓축제’ 홍보물.

전남 신안군 오는 24일부터 이틀간 지도읍 신안젓갈타운 일원에서 ‘제9회 섬 새우젓축제’를 개최한다.김장철을 앞두고 청정해역에서 생산된 신안 새우젓의 우수성을 널리 알리기 위해 마련된 이번 축제는 지역민과 관광객이 함께 어울리는 축제의 장으로 펼쳐진다.개막 축하공연을 시작으로 새우젓을 활용한 음식 무료 시식회와 노래자랑, 밴드 공연, 레크리에이션 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.또 삼암산 섬 등산대회와 뻘땅 먹거리축제 등 새우젓축제와 연계된 다양한 부대행사도 함께 펼쳐진다.신안 청정해역에서 잡은 섬 새우젓은 게르마늄이 풍부한 신안천일염으로 담가 육질이 단단하고 감칠맛이 뛰어나며 면역력 강화와 염증 질환 개선, 소화 기능 및 간 기능 개선, 다이어트 등에 좋은 음식으로 알려져 있다.신안군은 이번 새우젓축제를 비롯한 다양한 수산물 축제를 통해 지역 수산물 홍보와 어업인의 소득 증대, 내수 경기 활성화에 나서고 있다.신안 류지홍 기자