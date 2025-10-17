관악구, 모든 세대가 즐기는 e스포츠 축제 ‘GGG’ 연다

오는 25일 ‘굿 게임 인 관악’

낙성대공원에서 리그오브레전드·발로란트

이미지 확대 관악 ‘굿 게임 인 관악(Good Game in Gwanak)’ 포스터 서울 관악구가 오는 25일 e스포츠 페스티벌 ‘굿 게임 인 관악(Good Game in Gwanak)’의 결승전이 열린다고 17일 밝혔다.

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구는 세대 간 소통을 촉진하고 건전한 게임 문화를 알리기 위해 e스포츠 페스티벌 ‘굿 게임 인 관악(Good Game in Gwanak)’을 개최한다고 17일 밝혔다.이번 대회는 청년층에게 인지도가 높은 ‘리그 오브 레전드’와 ‘발로란트’를 주 종목으로 한다. 전국 아마추어 게이머를 대상으로 사전 신청을 받아 오는 18일 온라인 예선전이 치러진다.예선전에서 종목별 상위 8팀은 오는 25일 낙성대공원에서 최종 승부를 겨룬다. 토너먼트 형식으로 오전에는 8강전을, 오후에는 4강전과 결승전을 치른다.관악구는 1위 300만원 등 종목별 상위 4팀에 총 상금 1000만원을 지급한다.오는 25일 행사 당일에는 사전 신청 없이 현장에서 참여할 수 있는 ‘랜 파티존’(브롤스타즈, 스타크래프트)이 운영된다. ‘관악 플레이존’에서는 ▲ 닌텐도 스위치 ▲ 플레이스테이션 ▲ 추억의 오락실 게임 등을 즐길 수 있다.플리마켓 등 다양한 체험부스와 버스킹 공연도 마련된다.박준희 관악구청장은 “e스포츠는 이제 단순한 게임을 넘어 세대를 잇고 지역을 하나로 묶는 새로운 문화”라며 “청년수도 관악에서 e스포츠가 온 가족이 즐길 수 있는 하나의 여가·문화 활동으로 자리 잡을 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.김주연 기자