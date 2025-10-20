중랑구, 구민이 뽑는 ‘2025 10대 뉴스’ 온라인 투표 실시

11월 7일까지, 온라인 투표 진행

교육, 복지, 도시개발 등 20개 정책

이미지 확대 중랑구, ‘2025 중랑구를 빛낸 10대 뉴스’ 홍보 포스터. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 2025년 한 해를 빛낸 대표 정책과 사업을 구민이 직접 선정하는 ‘2025 중랑구를 빛낸 10대 뉴스’ 온라인 주민 투표를 20일 시작한다고 밝혔다.투표는 다음 달 7일까지 진행되며, 구민의 시선에서 올 한 해의 변화를 돌아보고 구정에 대한 공감과 자긍심을 높이기 위해 마련됐다. 참여자는 교육, 복지, 도시개발, 문화 등 생활과 밀접한 분야의 20개 정책 중 가장 공감되는 5개를 선택할 수 있다.후보 사업은 ▲전국 최초 구민 연계 복지 플랫폼 ‘중랑 동행 사랑넷’ 성공 안착 ▲5년 연속 공약이행 최고등급 달성 및 매니페스토 경진대회 3년 연속 수상 ▲교육경비보조금 140억 원 편성 ▲서울시 자치구 최대 규모(27곳) 주택개발 본격화 ▲UN 산하 유니세프 아동친화도시 인증 등이 포함됐다.투표는 중랑구청 누리집과 공식 SNS를 통해 참여할 수 있으며, 참여자 중 200명을 추첨해 1만 원 상당의 기프티콘을 지급한다. 당첨자는 11월 중 공식 SNS에서 발표된다.류경기 중랑구청장은 “구민 여러분의 선택으로 완성되는 10대 뉴스가 중랑의 내일을 밝히는 나침반이 되길 기대한다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.유규상 기자