동대문구, ‘전통 기우제’ 청룡문화제 개최

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 오는 25일 용두초등학교 운동장에서 ‘제35회 청룡문화제’를 개최한다고 21일 밝혔다.청룡문화제는 조선 제3대 임금 태종 때 시작된 전통 기우제인 ‘동방청룡제’에서 유래했다. 일제강점기 이후 그 명맥이 끊겼으나 지역주민들의 노력으로 1991년 복원돼 올해로 35회째를 맞는다.올해 청룡문화제는 지난해보다 한층 프로그램이 다채로워졌다. 특히 지난해 약식으로 진행됐던 어가행렬이 정식 형태로 부활한다. 어가행렬은 용두동주민센터를 시작으로 천호대로와 무학로를 거쳐 용두초등학교까지 약 1.1㎞를 행진한다. 취타대와 임금 및 신하들이 전통 복식으로 입장하는 장면을 재현한다.이후에는 임금의 폐백례와 제관의 제향으로 구성된 ‘동방청룡제향’이 거행된다. 올해의 첫 추수 쌀을 진상하는 ‘진상례’가 함께 진행되며, 참가자들에게 전통의례의 의미와 격조를 생생히 전할 예정이다.공식 제례 후에는 전통민속공연, 무형문화재 공연, 지역예술단체 공연 등 다양한 문화예술 무대가 오후 내내 이어진다. 또 가족 단위 관람객을 위해 전통의상체험, 전통놀이체험, 캘리그라피, 소원트리 등 전통과 현대가 어우러진 체험 프로그램이 상시 운영된다.이필형 동대문구청장은 “청룡문화제는 조선시대 임금이 직접 참여했던 기우제를 지역의 손으로 되살린 뜻깊은 행사”라며 “올해는 정식 어가행렬 부활을 통해 역사적 의미를 더하고, 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험 프로그램으로 전통과 현대가 공존하는 문화도시 동대문구의 매력을 느낄 수 있을 것”이라고 전했다.안석 기자