서울 관악구 난곡동에 1056세대 모아타운 심의 통과

서울 관악구 난곡동에 공공관리 방식으로 모아타운 1056가구가 들어선다.관악구는 지난 16일 서울시 제15차 소규모주택정비통합심의위원회에서 신림동 697-20번지 일대(행정동 난곡동) 모아타운 관리계획(안)이 수정 가결됐다고 22일 밝혔다. 해당 지역은 경사가 심하고 지형이 고르지 않아 개발이 어려웠지만, 지난해 말 공공관리 방식의 모아타운으로 선정되면서 관리계획을 수립했다.이에 따라 해당 지역은 제1종·2종을 2종으로 높이는 종상향 혜택을 받아 4만 1569.3㎡ 규모로 1056가구(임대주택 253가구)가 공급될 예정이다.관악구는 파크골프장이나 난향공원 등 주변 공원과 연계해 보행 도로를 조성할 계획이다. 이 지역은 인근 신림7구역 재개발 지역과 인접해 ‘난곡 공동생활권’을 이룰 것으로 보인다.박준희 관악구청장은 “공공관리 방식의 모아타운 중 관악구에서 첫 번째 성공한 사례가 된 것은 주민들의 높은 개발 의지 덕분”이라며 ”반지하 주택 등 노후 저층 주거지가 많은 관악구에서 주택 정비사업의 새로운 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.김주연 기자