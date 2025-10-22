영암군, 청년층 주택 대출 이자 최대 540만원 지원

신혼부부·다자녀 가정 20세대 선정, ‘우리 집 이자 안심 지원사업’ 추진

이미지 확대 영암군청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군이 무주택 신혼부부·다자녀 가정의 주택 자금 대출 이자를 최대 540만 원까지 지원하는 ‘2025년 영암 우리집 이자 안심 지원사업’을 추진한다.청년층 주거 안정으로 출산·양육 친화 환경을 조성하고 정주 인구를 확대하기 위한 이번 사업은 주소지 읍·면행정복지센터에서 11/14일까지 신청을 받는다.사업 대상은 영암군민으로 무주택 신혼부부·다자녀 가정 중 2024년 이후 금융기관 주택 구입·임차 또는 전세 대출을 받아 영암 내 주택에 입주한 세대가 신청할 수 있다.신혼부부 가정은 혼인신고일로부터 7년 이내이며 부부 모두 49세 이하로 연 소득 합산 8500만 원 이하여야 한다.다자녀 가정은 25세 미만 미혼 자녀 2명 이상이고, 연 소득 합산 1억원 이하여야 한다.특히, 신청 가구의 구성원 전원이 영암에 거주해야 하고 대출받아 입주한 주택이 시세 6억 원 이하일 경우 신청 가능하다.영암군은 소득·대출 기준에 따라 총 20세대를 선정해 월 최대 15만원의 이자를 36개월까지 지원한다.김선미 영암군 인구청년과장은 “청년층의 주거비 부담을 덜어 지역 생활을 지원하고 인구 유입과 출산율 제고를 기대한다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자