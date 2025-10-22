중구인재육성장학재단 이사장, 장학금 2억원 기부

대학생 100명에 취업준비 장학금

김길성(왼쪽) 서울 중구청장이 중구인재육성장학재단에 2억원을 기부한 재단의 박장선 이사장(투데이아트 회장)과 기념촬영을 하고 있다.

서울 중구는 서울중구인재육성장학재단 이사장인 ㈜투데이아트 박장선 회장이 재단에 지역 인재 육성을 위한 장학금 2억원을 기탁했다고 22일 밝혔다.이번 기탁금 2억원 중 1억원은 올해 새로 시작한 ‘드림잡 대학생 장학금’ 사업에 쓰인다. 대학생 100명이 취업 준비를 받게 된다.지난 21일 중구청장실에서 열린 기부금 전달식에서 박 회장은 “중구의 청년들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않길 바란다”며 “앞으로도 재단이 청소년과 대학생을 위한 든든한 희망의 디딤돌이 되도록 최선을 다하겠다”고 전했다.박 회장은 지난 2023년 6월 재단 이사장으로 취임한 후 2023년과 2024년 각 1억원을 포함해 장학금 총 4억원을 후원했다. 재단은 ‘드림잡 대학생 장학금’으로 지원 대상을 청년층으로 확대하는 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.김길성 중구청장은 “장학금은 단순한 금전적 지원이 아니라, 청년들에게 꿈을 심어주는‘희망의 증서’”라며 “장학금은 누군가의 인생을 바꾸는 시작점이 될 수 있다”고 말했다.김주연 기자