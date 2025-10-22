트럭 타고 온 오케스트라…가을밤 ‘찾아가는 종로음악회’

24일 청운초 운동장 등 2차례 무료 음악회

이미지 확대 종로구 ‘찾아가는 종로음악회’ 서울 종로구가 ‘찾아가는 종로음악회’를 연다고 22일 밝혔다. 사진은 지난 8월 열린 음악회에서 정문헌 종로구청장이 인사하는 모습.

종로구 제공

이미지 확대 종로구민 음악회 포스터 종로구민 음악회 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구가 오는 24일과 구민 누구나 무료로 즐길 수 있는 가을 음악회를 연다고 22일 밝혔다.먼저 오는 24일 오후 7시 청운초 운동장에서는 ‘어느 가을, 찾아가는 종로음악회’가 열린다.공연장을 찾기 어려운 취약계층과 주민을 위해 윙트럭을 활용해 운동장을 무대로 꾸민 이동형 음악회다. 별도 신청 없이 자유롭게 관람할 수 있다.지휘자 함신익이 이끄는 ‘심포니 송(S.O.N.G) 오케스트라’가 가을과 저녁을 주제로 한 클래식 명곡을 들려준다. 소프라노 김순영의 협연과 바이올린 독주도 이어질 예정이다.이어 오는 30일 오후 7시 평창동 서울아트센터 도암홀에서는 ‘서울예고와 함께하는 재밌는 클래식 여행, 종로 구민음악회’도 진행된다.지휘자 임헌정과 서울예술고등학교 오케스트라 단원들이 무대에 올라 젊은 에너지와 탄탄한 실력으로 클래식의 매력을 쉽고 생동감 있게 전달할 계획이다.1부에서는 베르디와 바흐의 친숙한 선율을, 2부에서는 차이코프스키·브람스·바그너의 명곡을 연주한다.무료로 관람할 수 있으며 오는 28일까지 포스터 QR코드나 종로구청·서울아트센터 홈페이지에서 사전 신청할 수 있다.정문헌 종로구청장은 “10월의 종로는 클래식으로 더욱 아름다워질 것”이라며 “이번 음악회가 구민 모두에게 낭만과 위로를 전하는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자