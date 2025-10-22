목포해양수산청, 2025년 하반기 항만안전 캠페인···10월 27일부터

목포해수청, 2025년 하반기 항만안전문화 캠페인 전개

목포항 항만운송 업체·전남서부항운노동조합 등 참여

목포지방해양수산청은 오는 10월 27일부터 31일까지 목포항에서 2025년 하반기 항만안전문화 확산을 위한 항만안전 캠페인과 합동 항만안전점검을 실시할 예정이라고 22일 밝혔다.이번 캠페인은 ‘항만안전특별법’에 따른 항만운송종사자의 안전사고 예방을 위한 것으로 고용노동부 목포지청, 산업안전보건공단, 목포항 내 하역사․항만운송 관련업체, 전남서부항운노동조합, 목포항만물류협회 등에서 약 100여 명이 참여한다.캠페인은 하역현장 합동 항만안전 점검과 항만출입 안전수칙 준수 유인물 배포, 청렴실천 결의 등으로 진행할 계획이다.목포해수청 관계자는 “이번 항만안전문화 캠페인을 통해 항만 내 안전수칙 준수 문화가 조기에 정착되고 하역 작업 현장에 청렴 문화가 확산되길 바란다“고 말했다.임형주 기자