“건강하세요. 감사합니다!” 순천시 왕조1동 ‘노인의 날 기념행사’ 개최

코로나19 이후 처음 야외 개최

공경과 화합 전하는 뜻깊은 자리 마련

이미지 확대 노관규 시장이 왕조1동에서 개최된 ‘제29회 노인의 날 기념행사’에 참석해 지역 어르신들께 감사의 인사를 하고 있다.

이미지 확대 조례호수공원에서 열린 ‘제29회 노인의 날 기념행사’에 참석한 지역 어르신들이 왕조1동 노인의 날 추진위원회에서 마련한 점심 식사를 하고 있다.

이미지 확대 ‘제29회 노인의 날 기념행사’에서 노인복지에 헌신한 이병국, 진춘자 부부가 기념패를 받은 후 기념사진을 찍고 있다. 맨 왼쪽은 신혜정 왕조1동장.

순천시 왕조1동 노인의 날 추진위원회가 22일 조례호수공원에서 지역 어르신 1000여명이 참석한 가운데 ‘제29회 노인의 날 기념행사’를 성대히 개최했다.이날 행사는 지역 어르신께 감사와 존경을 전하고, 세대가 함께 어울려 소통하는 화합의 장으로 마련됐다. 지난 몇 년간 코로나19로 인해 선물 전달로만 진행됐던 행사를 올해는 처음으로 야외에서 개최해 많은 호응을 받았다. 어르신과 지역 주민이 한데 모여 서로 감사와 존경의 마음을 나누는 소중한 시간으로 진행돼 눈길을 끌었다.행사는 공연팀의 난타와 기공, 한국무용, 색소폰, 노래공연 등 다채로운 식전 문화공연으로 시작했다. 본 기념식에서는 개회식 및 기념사, 축사, 감사패 전달 등 공식 행사가 진행됐다.특히 올해는 지역사회 노인복지 발전에 기여한 이병국(74·조례동 두지마을) 씨에게 감사패가 전달돼 감동을 더했다. 공식행사 이후에는 노래자랑, 주민 전통놀이 한마당 등 어르신과 주민 모두가 함께 즐길 수 있는 다양한 한마당 행사가 진행돼 세대간 화합의 장이 됐다.신혜정 왕조1동장은 “어르신들의 삶의 지혜와 지역사회 중심으로서의 역할에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 세대를 아우르는 따뜻하고 건강한 마을 만들기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자