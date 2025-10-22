전남도 여순사건 실무위, 희생자유족 504건 심의

현재 총 6951건 심의 완료, 전체 신고 건수의 64% 처리

이미지 확대 김영록 전남지사가 22일 동부지역본부에서 열린 ‘여수·순천 10·19사건 실무위원회 회의’를 주재하고 있다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 실무위원회는 22일 전남도 동부청사에서 제15차 실무위원회를 열고 여순사건 희생자 및 유족 504건의 심의를 완료했다.이날 심의 결과를 포함해 현재까지 총 6951건의 심의 완료해 전체 신고건수 1만 879건의 약 64%를 처리했다.이번에 심의를 통과한 504건은 진실·화해를위한과거사정리위원회 결정 사건 53건과 공적 증명서 첨부 사건 260건, 보증인 보증서 첨부 사건 191건 등이다.실무위는 사건별 심사의견서를 작성해 여순사건명예회복위원회(위원장 국무총리)에 희생자와 유족 심사 결정을 요청할 계획이다.김영록 전남도지사는 “올해 안에 1·2차 신고건 7465건의 조사·심의를 100% 완료하고, 3차 신고건 3414건도 조속히 처리하겠다”며 “여순사건중앙위원회의 심사 결정이 아직 절반도 진행되지 않고 있어 신속한 심사를 위해 심사 인력 확충 등을 건의하고 있다”고 말했다.실무위원회는 2022년 1월 ‘여순사건특별법’ 시행 이후 현재까지 2만 600여 명의 희생자와 유족 조사·심의를 완료했으며 새 정부 국정과제에 ‘여순사건 진상규명’을 포함하는 성과를 올렸다.여수 류지홍 기자