여수시, ‘제15회 수산인의 날’ 개최지 선정

내년 4월 여수세계박람회장에서 개막, 전국 수산인 등 2000여 명 참석

이미지 확대 여수시청 전경.

전남 여수시가 해양수산부가 주관하는 ‘제15회 수산인의 날’ 기념행사 개최지로 최종 선정됐다.이번 행사는 2026년 4월 1일 여수세계박람회장에서 열리며 전국 수산업 관계자와 유관기관 관계자 등 2,000여 명이 참석할 예정이다.‘수산인의 날’은 수산업 종사자의 노고를 위로하고 수산인의 자긍심을 높이기 위해 매년 4월 1일 개최되는 국가 행사다.해양수산부 주관, 여수시와 한국수산산업총연합회 공동 주최로 진행되며 기념식과 유공자 포상, 축하공연, 체험형 부대행사 등 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.여수시는 ‘수산인의 날’ 행사를 통해 지역 경제 활성화와 ‘2026여수세계섬박람회’ 성공 개최를 위한 붐업 조성을 기대하고 있다.정기명 여수시장은 “수산인의 위상을 높이고 시민이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 준비하겠다”며 “성공적인 행사 개최로 대한민국 대표 수산도시 여수의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자