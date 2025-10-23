메뉴
강서구, 직장인 위한 ‘토요 연명의료상담소’

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-10-23 11:20
입력 2025-10-23 11:20

오는 25일 오전 9시부터 오후 1시까지

강서구 ‘토요 연명의료상담소’
강서구 '토요 연명의료상담소' 서울 강서구가 평일 보건소 방문이 어려운 직장인과 주민들을 위해 '토요 연명의료상담소'를 운영한다.
서울 강서구는 평일 보건소 방문이 어려운 직장인과 주민들을 위해 ‘토요 연명의료상담소’를 운영한다고 23일 밝혔다.

오는 25일 오전 9시부터 오후 1시까지 강서구보건소 4층 시청각실에서 상담을 받을 수 있다.

대상은 19세 이상 사전연명의료의향서 등록을 희망하는 사람이라면 누구나 신분증을 지참하면 가능하다.

상담소에서는 전문상담사가 연명의료 중단, 호스피스(요양병원) 이용, 사전연명의료의향서 작성 등 상담뿐만 아니라 시스템 등록까지 지원한다.

작성된 의향서는 연명의료정보처리시스템에 보관된다. 본인 의사에 따라 언제든지 변경하거나 철회할 수 있다.

강서구는 2020년 보건복지부로부터 사전연명의료의향서 등록기관으로 지정받은 뒤 약 8000명에 가까운 주민들이 사전연명의료의향서 등록을 완료했다.



진교훈 강서구청장은 “이번 상담소가 생애 마무리를 스스로 결정하고 준비하는 데 큰 도움이 되길 바란다”며 “더 많은 주민이 상담을 통해 등록을 결정할 수 있도록 적극적인 참여 부탁드린다”고 밝혔다.

김주연 기자
