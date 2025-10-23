여주초 학교복합시설 첫 삽… 2027년 준공 목표

335억 투입 수영장 등 교육·문화·체육 시설 입주

경기도 여주시가 여주역세권에 조성되는 ‘여주초등학교 신설대체이전 학교복합시설’ 공사에 본격 착수했다.여주시는 교동 여주초 이전 부지에서 22일 착공식을 열고, 교육·문화·체육이 어우러진 복합공간 조성사업을 시작했다고 23일 밝혔다.이날 행사에는 이충우 여주시장과 김상성 여주교육지원청 교육장, 박두형 여주시의회 의장, 시의원, 한국자산관리공사 관계자, 여주초 교육 가족, 인근 주민 등 100여 명이 참석했다.여주초 학교복합시설은 총사업비 335억 원이 투입되는 대형 공공사업으로, 여주시 예산 182억 원이 포함됐다. 연면적 6774㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 건립되며, 수영장과 체육관, 대강의실, 메이커스페이스, 돌봄공간, 평생학습실 등 다양한 시설이 들어설 예정이다.시는 이번 사업을 통해 학생들에게 쾌적한 교육·체육환경을 제공하고, 주민에게는 문화와 여가를 함께 즐길 수 있는 생활공간을 마련할 계획이다.이충우 시장은 “여주초 학교복합시설은 단순한 교육시설을 넘어 아이들과 시민이 함께 배우고 소통하는 열린 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 시민 삶의 질을 높이는 생활 인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.여주시는 2027년 하반기 준공을 목표로 공사를 진행하고 있으며, 완공 후에는 여주역세권의 대표적인 교육·체육·문화 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.한상봉 기자