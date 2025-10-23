현대제철, ‘교통안전 문화 확산 캠페인’ 실시

순천시에 ‘H형 빛나는 도로’ 사업 조성 기금 4500만원 전달

이미지 확대 현대제철 순천공장이 유관 기관 관계자들과 함께 ‘교통안전 문화 확산 캠페인’을 펼쳐 눈길을 끌었다.

현대제철 순천공장이 등굣길 학생들이 몰리는 순천승평중학교와 신대초등학교 앞에서 ‘교통안전 문화 확산 캠페인’을 펼쳐 학부모들의 호응을 받았다.지난 22일 열린 캠페인에는 김화성 현대제철 순천공장 책임과 김준홍 순천경찰서 신대파출소장, 김명순 순천시 사회복지과 팀장, 최홍림 순천종합사회복지관 팀장 등 유관기관 20여명이 참여했다. 이들은 학교 앞 도로에서 학생들의 안전한 보행을 지도하고, 운전자들에게 어린이보호구역 내 서행 및 일시정지 실천을 당부했다.또 통학로 주요 지점에서는 현수막과 피켓을 활용해 시민들에게 교통안전의 중요성을 알리고 안전문화 확산을 독려했다. 지난 6월에 이어 올해 두번째 학생들을 대상으로 한 교통안전 문화 확산 캠페인이다.이번 활동은 현대제철 순천공장 임직원들의 자발적 참여로 조성된 기금을 통해 시행 중인 ‘H형 빛나는 도로’ 사업의 일환으로 추진됐다. 바닥 LED 신호등과 적색 잔여표시기 등을 설치한 ‘H형 빛나는 도로’는 순천시의 안전한 교통환경 조성을 위해 마련된 사업이다. 현대제철 순천공장은 지난 5월 순천시에 임직원들이 모은 ‘H형 빛나는 도로’사업 조성 기금 4500만원을 전달하기도 했다.현대제철 순천공장 관계자는 “보행자와 운전자 모두가 안전한 도시를 만들기 위해 ‘H형 빛나는 도로’ 사업을 지속 추진하겠다”며 “앞으로도 시민 안전을 위한 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 밝혔다.현대제철은 ‘H형 빛나는 도로’ 사업을 대표 사회공헌 프로그램으로 확대해 순천을 비롯 당진·인천·포항 등 주요 사업장 지역에서도 순차적으로 추진하고 있다.순천 최종필 기자