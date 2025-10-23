순천시, ‘2025 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 개최

장애인 예술가 연주 통해 장애 공감·이해의 장 마련

이미지 확대 순천만국가정원에서 열린 ‘2025년 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 행사에서 노관규 시장과 참가자들이 대화를 나누고 있다.

순천시가 지난 22일 순천만국가정원에서 ‘2025년 장애인식개선 공감 콘서트 & 토크’ 행사를 개최해 눈길을 끌었다.이번 행사는 장애인이 비장애인의 도움 없이도 스스로 사회의 주체로서 참여하고 성취할 수 있음을 시민들에게 알리기 위해 준비했다. 시는 장애를 ‘돕는 대상’이 아니라 ‘함께 성장하는 시민’으로 바라보는 인식 전환의 계기를 마련하는데 힘을 쏟고 있다.공연에는 장애인의 자립과 사회참여를 지원하는 일자리 사업을 통해 결성된 ‘느루걸음 앙상블’이 완성도 높은 오케스트라 연주를 선보여 큰 호응을 받았다. 중증 및 경증장애인으로 구성된 순천시시각장애인협회 소속 ‘미라클오카리나단’은 깊은 울림으로 관람객들의 뜨거운 박수를 받았다. 함께 진행된 ‘공감퀴즈’와 ‘보치아 체험’ 프로그램에서는 시민들이 직접 참여해 장애의 불편함보다는 가능성과 역량을 체감하는 시간으로 진행됐다.한 관람객은 “장애인 예술가들이 스스로 무대를 준비하고 완성해낸 모습이 인상 깊었다”며 “도움을 받는 존재가 아닌 함께 만들어가는 시민이라는 생각이 들었다”고 소감을 전했다.시 관계자는 “예술과 체험을 통해 장애를 이해하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 공감하고 소통하는 순천을 만들어가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자